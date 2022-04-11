Premier Lig devi Liverpool, Hollanda ekibi Feyenoord ve Fenerbahçe eski futbolcusu Dirk Kuyt, emekliliğinden 4 yıl sonra spor kariyerinde sürpriz bir adım atıyor.

Fenerbahçe'de 2012-2015 yılları arasında 3 yıl forma giyen Hollandalı yıldız Dirk Kuyt, 2018 yılında futboldan emekli olmuştu. Ülkesinde futbol yorumculuğu yapan Kuyt, kariyerinde beklenmedik bir hamle yapıyor.

Hollanda gazetesi Algemmen Dagblad'ta yer alan habere göre 41 yaşındaki Dirk Kuyt, 'Hit it' adlı özel bir etkinlik çerçevesinde boks maçına çıkacak. Kuyt'ın, etkinliği düzenleyen ünlü kick boksçu Rico Verhoeven'in teklifini kabul ettiği ve Ekim ayında ringe çıkacağı açıklandı. 41 yaşındaki eski Fenerbahçeli'nin rakibinin kim olacağı henüz netlik kazanmadı.

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