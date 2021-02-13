Hollanda'nın efsane futbolcularından olan Süper Lig'de de forma giymiştir. Dirk Kuyt forvet ve sağ açıkta forma giyen bir futbolcudur. Sağ ayaklı futbolu olan Dirk Kuyt maçtaki enerjisi ile ön plana çıkan bir futbolcu olmuştur. Dirk Kuyt 5 yaşında futbola başlamıştır. Futbol hayatında oldukça başarılı dönemler geçirmiş ve birçok Avrupa kulübünde forma giymiştir. Milli takım formasını da tam 10 yıl terletmiştir. Dirk Kuyt 1.84 metre boyunda ki bir futbolcudur. Sahada pek çok takımda kaptan olarak forma giymiştir. Ülkemizde Fenerbahçe kariyeri ile bilinmektedir. Süper lige damga vurmayı başarmış oyunculardan bir tanesidir. Aynı zamanda süper ligde oynadığı takımla Avrupa maçlarında da sahne almış bir futbolcudur. Kariyerini sonlandırmış ve emekli olmuş bir futbolcudur.

Dirk Kuyt kimdir, nereli?

Dirk Kuyt Hollanda'nın Katwik şehrinde doğmuştur. Aslen Hollanda asıllıdır.

Dirk Kuyt kaç yaşında?

Dirk Kuyt 1980 doğumludur. 41 yaşındadır.

Dirk Kuyt Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Dirk Kuyt Süper Lig'de yalnızca Fenerbahçe forması giydi.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Türkiye'ye Liverpool takımından gelmiştir.

Dirk Kuyt'ın hayatı

Dirk Kuyt Katwijk şehrinde Hollanda'da doğmuştur. Futbola henüz 5 yaşında iken başlamıştır. 5 yaşında iken Quick Boys adlı kulüpte altyapı kariyerine başlamıştır. Hollanda'da amatör olarak futbol hayatına devam eden Dirk Kuyt daha sonra Hollanda takımlarından olan Utrecht takımı ile anlaşmıştır. Dirk Kuyt 1998 yılında Utrecht takımı ile maçlara çıkmaya başlamıştır. Bedelsiz ir şekilde Utrecht kulübü ile forma giymeye başlayan Dirk Kuyt bu kulüpte tam 5 sene forma giymeyi başarmıştır. Dirk Kuyt 2003 yılına kadar Utrecht forması ile 160 maça çıkmıştır. 160 maçta 51 gol atmıştır. Dikkatleri üzerine çeken futbolculardan olmuştur.

Daha sonra Hollanda’nın en iyi kulüplerinden olan Feyenoord’un dikkatini çekmiştir. Feyenoord oyuncuyu bonservisi ile birlikte satın almak için Utrecht ile anlaşmıştır. 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dirk Kuyt Feyenoord forması giymeye başlamıştır. 2003 yılından 2006 yılına kadar forma giyme şansı bulan Dirk Kuyt 101 maçta 71 gol atmıştır. Bu istatistiği sayesinde Hollanda liginin en istikrarlı futbolcularından birisi olmuştur. Dirk Kuyt rekor bir bonservis bedeli ücreti ile İngiltere premier lig ekiplerinden Liverpool’a 2006 yılında transfer olmuştur. 2006 yılında 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında premier lig forması giymeye başlamıştır. Dirk Kuyt kariyerinde en fazla forma giydiği takımda böylelikle Liverpool olmuştur.

Liverpool forması ile 208 maçta forma giyen Dirk Kuyt 51 gol atmıştır. Ayrıca şampiyonlar liginde de oynama fırsatı bulmuştur. 2012 yılına kadar Liverpool forması giyerek Liverpool’un da efsane futbolcuları arasında yer almıştır. Fenerbahçe sözleşmesi son 1 sene kalan Dirk Kuyt ile anlaşmıştır. Fenerbahçe bu transfer için Liverpool kulübüne 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. 2012 – 2015 yılları arasında forma giymeye başlayan Dirk Kuyt Fenerbahçe’de en fazla forma giymiş yabancı futbolcular arasındadır. 95 maçta ise 26 gol atmıştır. Ayrıca Dirk Kuyt Fenerbahçe’nin Uefa yarı finale kadar çıktığı sezonda da vazgeçilmez futbolcuları arasında yer almaktadır. 2015 yılında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermiştir. Süper ligde böylelikle tam 3 yıl boyunca forma giymiştir.

2015 yılında sözleşmesi sona erdikten sonra eski kulübü Feyenoord ile anlaşmıştır. Dirk Kuyt Feyenoord forması ile birlikte 63 maçta forma giymiş ve 31 gol atmıştır. 2 yıl boyunca Feyenoord forması giyen Dirk Kuyt 2018 yılında ise altyapı kariyerine başlamış olduğu Quick Boys ekibi ile anlaşmıştır. Dirk Kuyt Quick Boys ile birlikte yalnızca 3 maçta forma giyebilmiştir. Kariyeri boyunca 630 maçta forma giyen Dirk Kuyt 230 gol atmıştır. Hollanda’nın en sevilen futbolcuları arasına girmiştir.

Dirk Kuyt’ın Milli Takım kariyeri

Dirk Kuyt ilk ke milli takım formasını 2001 yılında giymiştir. Hollanda U17 takımı ile anlaşan Dirk Kuyt burada 2 maçta forma giymiş ve 3 gol atmıştır. Hollanda a milli takım formasını ise ilk kez 2004 yılında giymiştir. 2004 – 2014 yılları arasında Hollanda a milli takımı ile 104 maçta forma giymiş ve 24 gol atmıştır.