Dirk Kuyt ile ADO Den Haag taraftarları karşı karşıya geldi

ADO Den Haag'ın başına geçtikten sonra taraftarların soru işaretleri bulunduğu isimlerden biri olan Dirk Kuyt'ın geleceği şimdiden merak konusu oldu.

Mirror'da yer alan habere göre Hollanda kulübü 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik 4 de mağlubiyetle ligin 17. sırasında bulunuyor. Kuyt'ın yönetiminden memnun olmayan taraftarlar antrenman sahasında protesto etmek için toplandılar. Polis ise olaylara müdahale etmek zorunda kaldı.

Sezon başında takımın başına geçen unutulmaz Hollandalı futbolcunun teknik direktörlük kariyeri ise hiç parlak gözükmüyor.

Taraftarlar tepkili

Hollanda 2. liginde yer alan ve yeniden Hollanda 1.Ligine çıkmak isteyen kulübün şu anki görüntüsü çok uzakta. Hollanda efsanesi bu görev için göreve getirilmesine rağmen taraftarların tepkisi çekmiş durumda.

ADO Den Haag'ın 23 Yaş Altı takımı AZ Alkmaar ile Cuma günü karşılaştı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Bu maçın ardından Dirk Kuyt ile kulübün antrenman sahasında bir görüşme yapıldı ve taraftarlar kendisine şikayetlerini dile getirdi.

İlk önce taraftarlar ile Kuyt arasında sakin bir konuşma gerçekleştirildi. Bu sırada güvenlik güçleri de olayları yakından takip ederek herhangi bir taşkınlık çıkmamasına özen gösterdiler.

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