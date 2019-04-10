Dirk Bauermann: Maçın sonunda istediğimiz sonucu da alamadık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Afyon Belediyespor’a 89-86 mağlup olan Pınar Karşıyaka’nın başantrenörü Dirk Bauermann, maçın kırılma anının üçüncü periyot olduğunu belirterek, kazanmak zorunda oldukları bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Bauermann, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, üçüncü periyodun başındaki agresif savunmaya takımının karşılık veremediğini belirtti.

Önemli bir maçı kaybettiklerini dile getiren Bauermann, şöyle konuştu:

"Afyon Belediyespor’un üçüncü periyottaki geri dönüşleri maçın bence kırılma anıydı. İkinci yarının sonlarında atamadığımız ve boş döndüğümüz hücumlar, bizim ritmimizin kaybolmasına neden oldu. Üçüncü periyodun ilk beş dakikasında da buna cevap veremeyince farka düştük. Sonra geri gelmeye çalıştık. Bu kadar önemli maçlarda rotasyonumuz gereği değiştirdiğimiz bazı oyunculardan istediğimiz verimi alamadık. Maçın sonunda istediğimiz sonucu da alamadık."

"Kalan maçlarımızı kazanmalıyız"

Oyunculardan Birkan Batuk da telafisi olmayan bir mağlubiyet aldıklarını vurguladı.

Batuk, "Bizim için çok önemliydi. Play-off şansımızı devam ettirmek adına kazanmalıydık. Maçtan önce şansımız sürüyordu. Ama artık kaldı mı onu da bilmiyorum. Umarım devam ediyordur. Kalan tüm maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz olduğuna inanıyorum." diye konuştu.