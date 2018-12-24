Diriliş Ertuğrul'un 129.bölümü heyecanla bekleniyor. Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'da 129. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümünde "Allah'ın izniyle dökülen kanlar üzerinde Türk'ün hürriyet ateşi yeniden yükselecektir. Gök pusatına ant olsun ki, zalim ve soysuz düşman intikamsız öldürülmeyecektir." diyen Ertuğrul Bey düşmanlara korku salmaya devam ediyor. Dragos hain planlarına bir yenisini daha ekledi ve İlbilge Hatun'u rehin aldı. Peki, İlbilge Hatun ölecek mi?





Diriliş Ertuğrul 129. bölüm ne zaman?

Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Hande Soral'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul 26 Aralık çarşamba günü TRT 1 ekranlarında yerini alacak.

Diriliş Ertuğrul'a sürpriz ziyaret: Habib Nurmagomedov sette

UFC Hafif Sıklet Şampiyonu Habib Nurmagomedov, TRT 1'in sevilen dizisinin setine giderek yerinde ziyaret etti. Ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul hayranı olan Habib Nurmagomedov, sete giderek oyuncular ve yapımcı Mehmet Bozdağ ile görüştü. Mehmet Bozdağ, Habib Nurmagomedov ile çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan takipçileri ile paylaştı. Bozdağ'ın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak?

Son bölümde Lais'in idam edilmesi ile Dragos iyice çıldıracak yürüttüğü davasında yeni planlar kuracak ve kininden dolayı artık daha sert olacak. Dragos bir şekilde Ertuğrul Bey'den yüklü miktarda altın koparmayı başarıyor. Aynı zamanda İlbilge'ye kurduğu tuzakla İlbilge'nin alplerini öldürecek ve esir edecek. Bunu da diziye yeni katılan savaşçılarla yapacaktır.

İlbilge kaleye esir düşünce abisi hemen onu kurtarmaya gideceğini kaleyi basacağını söylüyor. Lakin Ertuğrul Bey bunu pek istemiyor. Çünkü Ertuğrul Bey'in farklı planları var ve bunları uygulayacak ama Beybolat buna ne kadar uyacak göreceğiz. Bu bölümde Beybolat ve Dragos'un adamları arasında bir çatışma izleyeceğiz. Diziye yeni gelen savaşçıların ilerleyen bölümlerde Kayı obasından önemli bir Alp'i şehit edecek.

Diriliş Ertuğrul liderliği bırakmıyor

Türkiye’nin rekortmen ve en çok izlenen, yapımcılığında ve senaryosunda Mehmet Bozdağ imzası bulunan TRT1’in sevilen “Diriliş Ertuğrul” dizisi, 5. sezonundaki 128. bölümüyle yine Total, AB ve ABC1 alanlarında rakiplerini açık ara geçerek zirvedeki yerini bu hafta da yükselerek korudu.

“Diriliş Ertuğrul” 128. bölümüyle sosyal medyada Türkiye’de 1., dünya gündeminde de 3. sırada uzun süre yer alırken, diziye dahil olan Dursun Ali Erzincanlı’nın Cuma hutbesi sosyal medyada en çok yorum alan konu oldu. Sosyal medyada saatlerce zirveye oturan dizi ile ilgili 100 bin üzerinde tweet paylaşıldı.

Çarşamba akşamlarının lider dizisi “Diriliş Ertuğrul”, her bölüm sürpriz yenilenen kadrosu, konuk oyuncuları ve güçlenen konularıyla Türkiye ve dünyada izleyicisini arttırmaya devam ediyor. Total’de 15.47, AB’de 16.56, ABC1’de 18,82 reyting alan dizi yine rakiplerine oranla iki kat daha çok izleniyor.

Dün akşamki 128. bölümüyle yükselişine devam eden dizi, sosyal medyada da yine uzun süre zirvede kaldı. Türkiye gündeminde birinci, dünya gündeminde de 3. sırada yer aldı. Diziye katılan Dursun Ali Erzincalı Cuma hutbesini okuyan imam karakteriyle geceye damgasını vurdu. Diziye yine dün giren Beybolat karakteri ile Ali Ersan Duru ve Yinal karakteri ile Şafak Başkaya da seyirciden tam puan aldı. Seyirciyi ekranlara kilitleyen dizi, sosyal medyada da 100 bin üzerinde yorum alarak, Twitter’da Türkiye’de 1. ve dünyada 3. olarak saatlerce yerini korudu.