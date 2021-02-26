Futbol terimlerinin içerisinde en sık merak edilen başlıklardan birisi de futbolda direkt serbest vuruştur. Oyun içinde belirli bazı kural ihlallerinin yapılmasından sonra topun oyuna sokulması amacı ile yapılan bir vuruştur.

Futbolda direkt serbest vuruş nedir?

Futbolda direkt serbest vuruş uygulaması günümüz futbol sporunda çok yaygın olarak uygulanmakta olan bir vuruş şekli olmaktadır, futbolda savunma durumunda olan takımın topa ceza sahasının dışında el ile dokunması ve ya oyuncuya faul yapılması sonucunda kullanılmakta olan faul atışı olmaktadır.

Direkt serbest vuruş ne demek?

Direkt serbest vuruşta genelde hakemler, kalecinin istediği kadar oyuncuları toptan 9,15 m kadar uzaklaştırır ve sonrasında faul atışını kullanacak olan oyuncu topun başına geçmektedir. Ardından vuruşunu yapar. Savunma amacı ile toptan yaklaşık olarak 9,15 m uzaklaşmakta olan oyunculara baraj adı verilmektedir.

Hakem geçici bir sprey ile beraber topun yerini ve de barajın yerini işaretler. Ardından da frikikten direkt olarak kaleye doğru gol atılabilir. Daha sonra frikik faule maruz kalmakta olan takımın kendi yarı sahası kısmında olursa baraj kurulamaz ve serbest vuruştaki baraj mesafesini bozmakta olan oyuncu sarı kart ile cezalandırılır.

Direkt serbest vuruş ihlalleri nelerdir?

Futbolda direkt serbest vuruşta belirtilen ihlallerden biri hakemin dikkatsiz, kontrolsüz ya da aşırı güç kullanıp yapılır ise karşı takım lehine direkt serbest vuruş verilmektedir. Bunlar;

Rakibe atılan tekme ya da tekme atmaya teşebbüs eder ise,

Rakibi çelmeler ise ve ya çelmelemeye teşebbüs eder ise,

Rakibin üstüne sıçrar ise,

Rakibe şarj yapar ise,

Rakibe vurur ise ve ya vurmaya teşebbüs eder ise,

Rakibini iter ise,

Rakibe ayak ile müdahale eder ise şeklinde de yer almaktadır.

Direkt serbest vuruş verilen diğer durumlar

Herhangi bir oyuncunun 3 ihlalden birini yapmaları durumunda rakip takım lehine direkt serbest vuruş verilmektedir.

Bunlar ise;

Rakibini tutar ise,

Rakibe tükürür ise,

Topu eli ile bilerek oynar ise bu durumlardan herhangi biri bir oyuncunun tarafından, kendi ceza alanının içerisinde yapılır ise diğer takım lehine olan penaltı vuruşu da verilmektedir.