Süper Lig’in 33. haftası ‘direkten dönen şutların en fazla olduğu’ hafta olarak kayıtlara geçti. Hürriyet'in haberine göre; Oynanan 10 maçın 5’inde toplam 10 şut direklere takılırken, bu şanssızlıktan canı yanan takımlar Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği oldu. Zira üç ekibin de maçları 1-1 bitti ve direkleri geçemedikleri için 2’şer puan kaybettiler.

“Peki, 4 büyükler bu sezon direklere takılan şutlar yüzünden ne kazandı, ne kaybetti? ‘Süper Lig’in genelinde ‘Direkler Ligi’nin şanssız şampiyonu kim?” Bu soruların cevabını bulmak için ligde geride kalan 33 haftada oynanan maçları tek tek araştırdık ve bakın hangi sonuçlarla karşılaştık...

KANARYA'NIN MAÇLARIN 30 ŞUT

Şampiyon adayları içinde direğe en fazla takılan kulüp Fenerbahçe... Sarı lacivertliler tam 19 kez bu şanssızlığı yaşarken, toplam 7 puan kaybetti. Hatay (0-0), Antalya (1-1), Gençlerbirliği (1-2) ve Yeni Malatya (1-1) maçlarında direklerden dönen toplar Fenerbahçe’nin 7 puanına mal oldu. Diğer taraftan rakipleri toplam 11 defa direğe takıldı ve bu nedenle 4 puan yitirdi (Rize 2-1, Sivas 1-1, Trabzon 1-1). Fenerbahçe’nin oynadığı karşılaşmalarda toplam 30 şut direkte patladı. Kazandıklarını ve kaybettiklerini toplayınca 3 puan yitirdiğini görüyoruz.

Ligde 67 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş’ın 11 şutunda top direklere çarparken, rakiplerinde bu rakam 8 oldu. Siyah beyazlılar direkler yüzünden tek puan kaybını 1-1’lik Antalya maçında yaşadı ve 2 puandan oldu. Buna karşın direkler 3 maçta Beşiktaş’ın galibiyete ulaşmasını sağlayıp, 6 puan getirdi. Başakşehir (3-2), Alanya (2-1) ve Gaziantep’in (2-1) şutları direkten dönmeseydi bu karşılaşmalar berabere sona erecek ve Kartal 1’er puanla yetinecekti.

G.SARAY VE TRABZON 1 PUAN KARDA

Galatasaray, 9 maçta 1’er kez direğe takılırken 3 puan kaybetti (Kayseri 1-1, Rize 3-4). Buna karşın sarı kırmızılılar 2 maçta rakiplerinin direklerden dönen şutları sayesinde galip geldi (Sivas 2-1, Gaziantep 2-1). Artıları ve eksileri karşılaştırınca direklerin Galatasaray’a 1 puan kazandırdığı ortaya çıkıyor. Trabzonspor’un direkten dönen şut sayısı 9. Fenerbahçe (0-1) ve Kayseri (1-1) maçlarında direkler, bordo mavililerin 3 puan kaybetmesine yol açtı. Fırtına, 2 karşılaşmada da galibiyeti direklerden dönen toplarla kurtardı (Erzurum 1-0, Rize 2-1). Artıları eksileri toplayınca Trabzonspor 1 puan kârda.