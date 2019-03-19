Direct Energie şirketini, geçtiğimiz yaz 1.1 milyar £’e satın alan Total, takımın yeni sponsoru olacak. Toplam gelirinde 10 milyon Euro civar artış olması beklenen Fransız takımı, joker takım olarak Fransa Turu’na davet edilmeyi bekliyor.

Niki Tersptra’nın da yer aldığı Fransız ekibi, Paris-Roubaix öncesi resmileşecek geçişin ardından mevcut forma renklerinde de değişikliğe giderek Total’in kırmızı renginin yer aldığı formaları giyecek.

Fransız basınında yer alan bir diğer haberde ise profesyonel kıta takımı olan Direct Energie’nin, Fransa’nın iki önemli World Tour takımı olan Ag2r La Mondiale veya Groupama-FDJ’e katılacağı bildirildi. Takımdan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

(Cyclist)