Fenerbahçe’de Ersun Yanal dönemiyle beraber affedilen ve ilk 11’in değişilmezi olan Nabil Dirar, büyük bir başarı yakaladı. Her hafta çıkışını gösteren Dirar, son Beşiktaş maçında da sahanın yıldızı oldu.

Faslı futbolcunun yaklaşık 2.5 ay kadro dışı kalmasına rağmen güçlü olmasını sağlayan iki isim bulunuyor. Birincisi Ersun Yanal, diğeri de Fas Milli Takım teknik direktörü Herve Renard..

Dirar, Fenerbahçe’de kadro dışıyken bile milli takıma çağıran Renard, oyuncusunu hep motive ediyordu. Kadro dışı devam etmesi halinde transferi için yardım etmeyi bile kabul eden Fas hocası, her zaman takımında yeri olduğunu ve kaptanlığının süreceğini anlatıyordu.

Fenerbahçe’de ise Ersun Yanal’ın gelir gelmez devre arası kampına dahil etmek istediği 33 yaşındaki futbolcuyla özel görüşmeler yapması etkili oldu. Devre arası kampında açıkça kendisini kullanmak istediğini Yanal’dan duyan ve büyük bir ilgi gören tecrübeli yıldız, Belçika’dan Club Brugge’den gelen teklifi bile istemedi.

Ersun Yanal’ın halen sürekli yakından ilgilendiği Dirar, menajerine de her zaman hocasının ilgisini övüp, çok mutlu olduğunu söylüyor. Teknik patronu için adeta ekstra efor harcayan Dirar, takımda sorumluluk almaktan geri durmuyor. Geçen sezon ve bu sezon başı genelde rahat tavırlarıyla dikkat çeken Faslı isim, Ersun Yanal sonrası tam tersi takımı sahipleniyor. Son Beşiktaş derbisinde de Dirar’ın takımı motive etmeye çalıştığı ve konuşmalar yaptığı bildirildi.

Afrika Kupası faktörü

Nabil Dirar’ı motive eden bir diğer detay da Afrika Uluslar Kupası.. İlk kez yaz aylarında düzenlenecek bu turnuvada Fas Milli Takımı’nda direkt ilk 11 oyuncusu olmak isteyen Dirar, daha fazla çabalıyor. Sezon sonuna kadar en iyisini göstermek isteyen tecrübeli futbolcu, kariyerinin sonuna yaklaşırken böyle büyük bir kupada yer almak istiyor.

(Milliyet)