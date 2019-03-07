Dirar yoksa Moses var

Fenerbahçe'de adalesinde yırtık olan Dirar, Başakşehir maçında yok. Dünkü antrenmana da katılmayan Faslı futbolcunun Sivasspor karşılaşmasına yetişmesi de şüpheli. Teknik direktör Ersun Yanal, Başakşehir maçı öncesinde Dirar'sız planını hazırladı. Tecrübeli hoca, sağ kanadı Isla ve Moses ikilisine emanet edecek. Her geçen gün fiziksel olarak iyi duruma gelen Nijeryalı oyuncu, teknik heyetin istediği rakamlara ulaşmaya çok yakın. Yanal, Rize maçı 11'inde ekstra bir değişiklik düşünmüyor ancak kafasında tek soru işareti var. Sadık'ın cezalı olduğu haftada Serdar Aziz, 11'de görev yapmış ve gol atmıştı. Yanal, Skrtel'den vazgeçip Serdar-Sadık ikilisiyle yola devam edebilir.

İSTERİM AMA YALVARMAM!

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymeyecek. Nedeni ise oyuncu milli takımı geçen sene bıraktığını açıklamıştı. Ancak oyuncunun yükselen form grafiği Nijerya'da gündemde. Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr, "Bıraktığında Moses'e bunun yanlış bir karar olduğunu söylemiştim. Takıma dönme şansı var ama ben kendisine bunun için yalvarmam" dedi.

(Sabah)