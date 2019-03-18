Dirar ve Valbuena’nın hedefi Galatasaray

Sarı-Lacivertliler’de sakatlıkları bulunan iki futbolcu Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena’nın lige verilen arada takıma katılmaları bekleniyordu.

Ancak yapılan son kontrollerin ardından bu beklentinin gerçekleşmesi zor görünüyor. Her iki futbolcunun da iyileşme sürecinin yavaş ilerlediği öğrenildi. Teknik heyet de oyuncular tam olarak iyileşmeden oynatıp, risk almak istemiyor.

Dirar ve Valbuena’nın dönüş hedefi, lige verilen aradan sonra oynanacak ilk maç olan Ankaragücü karşılaşması değil, sonraki hafta çıkılacak Galatasaray derbisi. Sivas karşısında sakatlanan Mehmet Topal’ın Ankaragücü’ne yetişip yetişmeyeceği ise belirsiz.