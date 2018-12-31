Dirar ve Aatif’ın gözü formada

Nabil Dirar ve Aatif, 3 Ocak’ta başlayacak kampla birlikte A takıma geri dönecek. Her iki futbolcunun da gözü 11’e girmekte.

Aatif, “Bir an önce oynamak istiyorum. Verilen bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğim” ifadelerini kullandı.

Dirar ise, “Dereağzı’nda boş durmadık! Düzenli olarak, sıkı bir şekilde çalıştık. Sadece maç eksiğimiz var ama bunu kısa sürede gidereceğimizden eminim” ifadelerini kullandı. Ersun Yanal, kampta oynanacak hazırlık maçlarında öğrencilerinin son durumunu görme fırsatı yakalayacak.