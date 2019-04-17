Dirar: Sol beke ben geçerim

Galatasaray karşısında 50 dakika 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de en çok konuşulan isimlerden biri de Nabil Dirar oldu. Golü atan Eljif Elmas kadar asisti yapan ve ikinci yarıda sol beke geçen Faslı oyuncu performansıyla dikkat çekmişti.

Hasan Ali Kaldırım’ın 43. dakikada kırmızı kart görmesiyle ilk yarı bitene kadar Eljif Elmas’ı sol beke çeken Ersun Yanal, devre arasında farklı bir plan üzerinde çalışıyordu. Herkes İsmail Köybaşı hamlesi beklerken, tecrübeli teknik adam, yanına gelen Nabil Dirar ile yaptığı değerlendirme toplantısı sonrası fikrini değiştirdi.

İstekli değildi

Oyunun ilerleyen bölümlerinde hamle şansını elinde tutmak için henüz 46. dakikada değişiklik hakkını kullanma konusunda çok da istekli olmayan Yanal, Dirar’dan gelen yardımla farklı bir formül buldu. Daha önce Monaco kariyerinde 2011-12 sezonunda Ligue 2’de oynarken tam 13 maç sol kanatta forma giyen Faslı yıldız, bu mevkiide oynayabileceğini, zorluk çekmeyeceğini anlatıp, göreve talip oldu.

Ersun Yanal da oyuncusunun sol bekte oynamak istemesinin ardından sadece taktik konular üzerinden tavsiyeler verdi.

İlk Koç kutladı

71. dakikada sol kanattan Eljif Elmas’a sol ayağıyla şık bir pas çıkaran 33 yaşındaki oyuncu, takımın en iyilerinden biri olarak alkış aldı. Hocası Ersun Yanal’ı çok önemseyip saygı duyan ve seven tecrübeli futbolcu, göreve başlamasıyla kendisini affederek kadroya çağırmasını hiç unutamıyor.

Kariyerinin tıkandığı bir noktada Ersun Yanal’ın büyük bir şans tanıyıp kendisini adeta dipten aldığını düşünen Dirar, bu nedenle teknik direktörü için ekstra efor harcıyor. Futbol yaşantısında çalıştığı teknik adamlar arasında Yanal’ı farklı bir noktaya koyan yıldız isim, maçtan sonra da tebrikleri kabul etti. Hem Ersun Yanal hem takım arkadaşları hem de Başkan Ali Koç, Faslı oyuncuyu mücadelesi ve asisti dolayısıyla kutladı.

(Milliyet)