Dirar için seferberlik

Fenerbahçe sakatlığı bulunan Nabil Dirar'ın iyileşmesi için seferber oldu. Faslı futbolcunun sağ arka adalesindeki yırtığın tedavisine hemen başlandı. Ersun Yanal, Dirar’ın durumuyla ilgili olarak sağlık ekibinden sürekli bilgi alıyor. Yanal, affedildikten sonra takımın en iyisi olan tecrübeli oyuncunun cumartesi günkü Başakşehir mücadelesine yetiştirilmesini umuyor. Dirar’ın affedildikten sonra 8 maçta 2 asisti bulunuyor.