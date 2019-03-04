Dirar için seferberlik

Nabil Dirar, Rizespor maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlandığı için karşılaşmanın kadrosuna alınmamıştı.

04 Mart 2019, Pazartesi 06:12
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Dirar için seferberlik

Fenerbahçe sakatlığı bulunan Nabil Dirar'ın iyileşmesi için seferber oldu. Faslı futbolcunun sağ arka adalesindeki yırtığın tedavisine hemen başlandı. Ersun Yanal, Dirar’ın durumuyla ilgili olarak sağlık ekibinden sürekli bilgi alıyor. Yanal, affedildikten sonra takımın en iyisi olan tecrübeli oyuncunun cumartesi günkü Başakşehir mücadelesine yetiştirilmesini umuyor. Dirar’ın affedildikten sonra 8 maçta 2 asisti bulunuyor.

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