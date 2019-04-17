Dirar çok sıkı çalıştı

Nabil Dirar, milli takım ve seçim nedeniyle verilen 3 haftalık arada çok sıkı bir çalışma programı uyguladı.

17 Nisan 2019, Çarşamba 12:33
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Dirar çok sıkı çalıştı

Faslı yıldız sakatlığını atlatabilmek için tedavi sürecini hiç aksatmadı. Fas Milli Takımı’na da gitmeyen 33 yaşındaki oyuncu hem tedavi programı hem de antrenman planını harfi harfine takip etti.

Beklenenden daha hızlı bir şekilde geri dönen Dirar, forma giymeye hazır hale gelince Ersun Yanal’ı rahatlattı. Yanal ile kuvvetli bir iletişimi olan Dirar, bu 3 haftalık süreçte de hocasıyla bire bir sürekli görüşmeler yapıp, sohbet etti.

Benzer şekilde Valbuena ve Mehmet Topal da Dirar beraber tedavi programlarını aksatmadı ve Galatasaray derbisine hazır hale getirildi.

(Milliyet)

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