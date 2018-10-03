Dipten zirveye Antalyaspor!

Geçen sezon sonunda 300 milyon TL’yi aşan bir borç, tek tek ayrılan yıldızlar ve transfer yasağıyla adeta enkaza dönen Antalyaspor, Süper Lig başlarken en zayıf halka olarak görülüyordu. Ancak Kırmızı-Beyazlılar eşine az rastlanır bir birliktelikle zorlukları aştı, Bülent Korkmaz yönetiminde 7 haftada topladığı 13 puanla ligin en flaş takımı oldu. Bu birlikteliğin temelleri ise Hollanda’da yapılan sezon öncesi kampında atıldı.

Otel parası takımdan!

Kamp yapılan otelin parası ödenmediği için rehin kalan futbolcular, borcu aralarında toplayarak ödediler. 7 oyuncu sözleşmesini tek taraflı fesih etme hakkına sahip olmasına rağmen bunu kullanmadı, kalmayı tercih etti. Altyapıdan gençler de Bülent Korkmaz tarafından takıma monte edilince müthiş bir aile ortamı ortaya çıktı. Kadro kalitesi olarak rakiplerinin gerisinde olan Akdeniz ekibinde ekonomik sorunlar da giderilince başarılı sonuçlar üst üse geldi.

Hocalık kariyerinin en başarılı günlerini yaşayan Bülent Korkmaz’ın gözü artık zirvede.

‘Daha iyi olacak’

Bu müthiş başarı öyküsünü FANATİK’e anlatan Bülent Korkmaz, oyuncularının özverisine dikkat çekerek şunları söyledi: “Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Büyük özveri gösteriyorlar. Ankaragücü zaferi şunu gösteriyor ki artık içeride ve dışarıda maç kazanabilecek hale geldik. Takımlar daha yeni oturdu. Bundan sonra daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Ancak ben takımıma sonuna kadar güveniyorum. Antalyaspor’u çok daha iyi noktalara getireceğiz.”

Mehmet Ali Sabuncu