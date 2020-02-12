Dips hareketi bir barfiks kadar etki sağlayan önemli bir çalışmadır. Özellikle ağır bir yük ile hareket yapıldığında bölge kasları çok daha etkin şekilde çalıştırılabilmektedir. Mutlaka dinlenmiş şekilde ve kas bölgesi çalışmaya hazır olduğunda, yorgun olmayan bir zamanda dips hareketlerinin yapılması gerekir.

Dips Hareketi Nasıl Yapılır?

Bench press bölgesini geliştirmek ve daha güçlenmek için dips hareketi vücut geliştirme programına mutlaka alınmalıdır. Ele alınacak aşamalı hareketler doğrultusunda dips omuz ve göğüs kısımlarının değişik noktalarına eşit oranda çalıştırma imkanı vermektedir. Tabii yapılacak hareketler dips konusunda arka kol kası, alt kol kası, omuz ve göğüs kısımlarını çalıştıracak değişik hareketler üzerinden ele alınır.

- Öncelikle yaklaşık olarak 20 tane push up hareketi ile ısınabilirsiniz.

- Bu hareketi hem spor salonlarında hem de farklı yerlerde gerçekleştirebilirsiniz.

- Avuç işlerinizi herhangi bir banka ya da özel spor masasına dayamak suretiyle ayaklarınızı uzatın.

- Daha sonra derin nefes alarak sonra vermek suretiyle yukarı doğru kendinizi ittirin.

- Aynı şekilde yine aşağı doğru orta hızda inin.

- Diğer harekette triceps bölgesi için belinize ağırlık takmak suretiyle çalışma yapabilirsiniz.

- İki tarafınızda duran bar kısımlarını tutmak suretiyle kendinizi yukarı ve aşağı doğru hareket ettirerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Omuz ve kol ile göğüs bölgesini çalıştıran en önemli hareketler arasında dips geldiğini söylemek mümkün. Her ne kadar bireysel olarak bu hareketi yapmak mümkün olsa dahi, sırası ile doğru şekilde gerçekleştirebilmek için mutlaka bir uzmandan destek almak önemlidir.

Dips Hareketi Hangi Bölgeyi Çalıştırır?

Daha güçlü hale gelmek ve vücudun istenilen fit görünüme ulaşabilmesi noktasında, dips hareketi büyük öneme sahiptir. Bu hareket farklı şekillerde ele alınmakta ve vücudun üst kısmını değişik bölgelerini çalıştırmaktadır.

Özellikle bütün olarak kol ve göğüs kısımlarını etkin şekilde çalıştırma potansiyeline sahiptir. Hem kol hem de göğüs kısımlarının farklı bölümlerini detaylı şekilde ele alan dips hareketi, değişik biçimlerde gerçekleştirilmektedir. Böylece alt ve üst kol, göğüs ve ayrıca omuz bölümleri de çalıştırılabilmektedir. Önemli olan bu hareketi komplike şekilde ele almak ve uygulamaktır. Çünkü çok eklemli bileşik egzersizler arasında dips hareketi önemli bir yere sahip.

Dips Hareketi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Dips tek seferde birçok farklı bölgeyi çalıştırma potansiyeline sahip önemli hareketler arasında yer alır. Kas yapmada oldukça etkili bir harekettir. Zira bu harekette ağırlığı arttırabilir; güçlenmeyi planlamanız doğrultusunda belirli bölgeye yoğunlaştırabilirsiniz. Böylece yüksek oranda kas gücü arttırma şansı yakalanabilir. Ayrıca triceps geliştirmek için ağırlık kullanabilir; bel bölgenizden ağırlık bağlamak suretiyle kollarınızla bu hareketi gerçekleştirebilirsiniz.

Dips Hareketi ve Sağlıklı Beslenme İle Egzersiz

Bu hareket özellikle yoğun bir çaba isteyen bir çalışmadır. Bu sebepten çok fazla enerji harcanır ve mutlaka yüksek protein kaynaklı sağlıklı beslenmek gerekir. Bol yeşillik, farklı et ve tavuk türleri ile beraber pek çok besin kaynağı doğru diyet üzerinden ele alınmalıdır. Aynı zamanda metabolizmanın hızlanması ve kasların harekete geçmesi konusunda günlük koşu ve yürüyüş büyük öneme sahiptir.