Premier Lig'de geçen sezon tarihi bir şampiyonluk yaşayan Liverpool, transferlerine devam ediyor. Jürgen Klopp'un ekibi Wolverhampton'dan Portekizli hücum oyuncusu Diogo Jota ile sözleşme imzaladı

23 yaşındaki Diogo Jota için Liverpool'un 50 milyon Euro civarında bonservis ödeyeceği iddia edildi. Liverpool daha önce Olympiakos'tan sol bek Tsimikas ve Bayern Münih'ten orta saha Thiago'yu transfer etmişti.

Diogo Jota geçen sezon UEFA Avrupa Ligi maçında Beşiktaş 'a karşı İngiltere'de oynanan maçta hat-trick yapmıştı