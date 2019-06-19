Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Transferde hata yapmak istemeyen Sarı Lacivertlilerde Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ederken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Belçika basınından Gazet Van Antwerpen'in haberine göre 26 yaşındaki stoper Dino Arslanagic, 2+1 yıllık sözleşme konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Dino Arslanagic kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

24 Nisan 1993'de Belçika'da dünyaya gelen Dino, futbola Mouscron'da başladı. Fiziği ile ön plana çıkan genç oyuncu önce Lille'e, ardından Standart Liege'e transfer oldu. Standart Liege'de toplam 100 maça çıkan Arslanagic, rakip filelere 5 gol bırakmayı başardı. 2016-2017 sezonunda futbola başladığı Mouscron'a dönen başarılı stoper, 18 maçta forma giydikten sonra 400 bin Euro karşılığında Royal Antwerp'e transfer oldu.

Royal Antwerp'in değişilmez isimlerinin başında gelen 26 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda 20, ikinci sezonunda ise 37 maça çıktı ve 4 atmayı başardı. Bosna Hersek asıllı olan Belçikalı oyuncu, Belçika'nın U15, U16, U17, U19 ve U21 takımlarında forma giydi. Henüz A Milli Takım formasını giyemeyen Dino, gücü, fiziği ve hava toplarındaki başarısı ile öne çıkıyor. Takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arslanagic'in piyasa değeri 3 milyon Euro.