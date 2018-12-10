Dinlenmek yok rota Porto

Rize beraberliği sonrası Galatasaray izin yapmadan Porto mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Lig karşılaşmasında 11’de forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise dayanıklılık idmanı yaptı.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk 2 şansı kalmayan Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek için 3. olmak zorunda. Cim Bom’un 4, Lokomotiv’in 3 puanı var.

Galatasaray kazanırsa, kendi ipini kendi kesecek. Beraberlik ve yenilgi halinde ise Lokomotiv Schalke önünde kazanması halinde 3. olacak.