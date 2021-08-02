Dinamo Zagreb Fan Token çıkartan ilk Hırvat kulübü oluyor

Dinamo Zagreb, 32 ulusal lig şampiyonluğu, 23 ulusal Kupa, 6 Süper Kupa şampiyonluğu ve bugünkü 1 Fuar Şehirleri Kupası şampiyonluğu (UEFA Avrupa Ligi'nin eski ismi) ile Hırvatistan'ın en başarılı futbol kulübü olarak Hırvatistan’da bir Fan Token başlatan ilk spor kulübü de olacak.

Socios.com'da $DZG Fan Token sahipleri için her sezon bir dizi önemli, interaktif ve eğlenceli oylama ile kulübe etki etme şansı da dahil olmak üzere sayısız etkileşim fırsatı mevcut olacak.

$DZG Fan Token sahipleri ayrıca kulüple ilgili özel içeriklere erişebilecek, becerilerini test edebilecek ve kulüple ilgili oyunlarda, yarışmalarda ve testlerde diğer taraftarlara karşı yarışarak, hayatta bir kez yaşanabilecek özel gerçek hayat deneyimleri ve dijital VIP ödüller, deneyimleri kazanma şansına sahip olmak için küresel liderlik tablolarında yer almaya çalışacak.

GNK Dinamo Zagreb Yönetim Kurulu Üyesi Amra Peternel şunları söyledi: “Taraftarların kulüp ile kişisel ve ayrıcalıklı bir bağ kurmalarını sağlayacak olan Socios.com ile dijital bir ortaklık imzalamaya karar veren bu bölgedeki ilk futbol kulübü olmaktan son derece gururlu ve mutluyuz. Dinamo, özellikle dijital dünyadaki tüm trendleri uzun yıllardır takip ediyor ve tüm yeniliklere her zaman iyimserlik ve heyecanla yaklaşıyoruz. Socios Barcelona, ​​​​Juventus, PSG, Milan, Manchester City gibi büyük kulüpler tarafından halihazırda kullanılan, dünya çapında popüler bir platform.

Ayrıca, bu seçkin grubun bir parçası olmaktan ve önde gelen bir iş ortağı olan Socios.com ile çalışmaya başlamaktan kesinlikle onur duymaktayız. Taraftarlar Dinamo Zagreb Fan Tokeni satın alma fırsatına sahip olacak ve bu onların özel hikayeler hakkında fikir edinmelerine, maçlar, oyuncular ve genel olarak içerik oluşturma ile ilgili oylamalarda oy kullanma ve etkileşim fırsatlarına sahip olmalarını sağlayacak. Belirli avantajlara erişimlerinin yanı sıra bazı özel anları deneyimleme fırsatına sahip olacaklar.

45’ten fazla spor organizasyonu Socios ekosisteminde

Avrupa futbol devleri FC Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atletico Madrid, Manchester City, Inter Milan, Arsenal ve Arjantin ve Portekiz ulusal futbol futbol takımlarının yanı sıra F1, e-spor ve kriketten bir dizi önde gelen takım dahil olmak üzere 45'ten fazla büyük spor organizasyonu Fan Tokenlarını başlatmak için Socios.com ile ortaklık kurdu.