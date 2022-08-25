Dinamo Zagreb - Bodo Glimt maç sonucu: 4-1

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Dinamo Zagreb ile Bodo Glimt kozlarını paylaştı. Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ilk maçta 1-0 yenildiği rakibini uzatmalara giden mücadelede 4-1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

Maça etkili başlayan ev sahibi Dinamo Zagreb, 4. dakikada Orsic ile 1-0 öne geçti. Hırvatistan temsilcisi 35. dakikada Petkovic'in golüyle farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı 2-0'lık Dinamo Zagreb üstünlüğü ile geçilirken, 70. dakikada Bodo Glimt, Gronbaek ile filleri havalandırdı ve maçı uzatmaya götürecek skoru yakaladı. Maçın uzatmala blümünde ise 117. dakikada sahneye çıkan Drmic Dinamo Zagreb'i 3-1 öne taşıdı. 120. dakşikada Bockaj ise maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıran Dinamo Zagreb, 4. torbadan kura çekimine girecek.



