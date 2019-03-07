Dinamo Zagreb - Benfica maç sonucu: 1-0

Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Benfica'yı 1-0 mağlup etti.

07 Mart 2019, Perşembe 23:07 Son Güncelleme:
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Dinamo Zagreb - Benfica maç sonucu: 1-0

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Dinamo Zagreb, Benfica'yı 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı kaptı. Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb, evinde üst üste 7. maçını kazandı.

Fenerbahçe'nin de bulunduğu D Grubu'ndan lider olarak çıkan Dinamo Zagreb, son 32 turunda ise Çekya ekibi Plzen'i kupanın dışına itmişti.

Hırvat ekibi, Fenerbahçe'yi ilk maçta 4-1 mağlup etmişti. İkinci maç ise 0-0'lık eşitlikle sona etmişti.

Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında evinde 2-1 mağlup olan Galatasaray, Portekiz'de oynanan rövanş maçında 0-0 berabere kalınca Avrupa'ya veda etmişti.

14 Mart perşembe günü Estadio do Dragao'da oynanacak karşılaşmanın ardından üst tura çıkan ekip belli olacak.

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