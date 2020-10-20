Dinamo Sassari - Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta canlı?

Galatasaray potada zorlu bir mücadele ile Avrupa sınavında ter dökecek. FIBA Şampiyonlar Ligi maratonuna başlayan Galatasaray, İtalyan ekibi Dinamo Sassari ile karşılaşacak. İtalya'da oynanacak mücadelede Galatasaray galip gelip, Avrupa maratonunda emin adımlar atmak istiyor. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son dakika gelişmeleri ile ilgili merak edilen konular var. Sarı-Kırmızılı basketbolseverler, akıllardaki sorulara yanıtlar arıyor.

Galatasaray - Sassari hangi kanalda?

Dinamo Sassari - Galatasaray maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray; Göksenin gibi deneyimli; Macon, Hamilton gibi yıldız yabancıları ile İtalyan ekibini Çizme'de devirmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu’nda yer alan Galatasaray'ın grubunda italyan Dinamo Sassari’nin yanı sıra Danimarka’dan Bakken Bears ve İspanya’nın Iberostar Tenerife ekipleri de yer almakta.

Toplam 32 takımın dörderli olarak 8 grupta mücadele edeceği ligde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray, bu zorlu mücadele için İtalya'ya giderek, karşılaşma saatini beklemeye başladı.



