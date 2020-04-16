Belarus Ligi şu an itibariyle Avrupa Kıtası üzerinde ligi devam eden neredeyse tek lig konumunda bulunuyor. Corona virüsü salgınına rağmen seyircili maçların oynandığı Belarus Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Alt sıralarda bulunan Dinamo Minsk ile Neman Grodno galibiyet için kozlarını paylaşacak.

Minsk topladığı 3 puanla 14. sırada yer alıyor. Neman ise 5 puanla 11. basamakta bulunuyor. İddaacıların heyecanla beklediği mücadele öncesi Dinamo Minsk - Neman Grodno maçının yayın bilgileri merak ediliyor.

Dinamo Minsk - Neman Grodno maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

19.30'da başlayacak mücadelen Youtube üzerinden şifresiz yayınlanacak. 90 dakika başlar başlamaz canlı yayın haberimizin içerisinde olacaktır.

Belarus’ta futbolseverlerin işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus’un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanıyor. Amaç şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak.



