Dinamo Minsk - Neman Grodno maç sonucu: 2 - 0 (ÖZET)

Belarus Premier Ligi'nin 5. haftasında Dinamo Minsk sahasında Neman Grodno'yu konuk etti. Ev sahibi takım, maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve puanını 6 yaptı. Ev sahibi takımın gollerini 72.dakikada Goropevsek, 90.dakikada Shikavya kaydetti.

Konuk ekip Neman Grodno ise 5.hafta sonunda 5 puanda kaldı.



