Corona virüse rağmen maçlara ara vermeyen Belarus Ligi'nde, son 3 sezondur aralarındaki 6 lig maçında da "2.5 ALT" tercihi kazandıran Dinamo Minsk ile Neman Grodno karşı karşıya gelirken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik ilk 100 TL'lik iddaa oyununuza 10 TL hediye!

Sezona sıkıntılı savunma kurgusuyla başlayan ekiplerden biri olan Dinamo Minsk, Gorodeya deplasmanından da puansız dönerek ilk 4 maçında 3. kez sahadan puansız ayrılmış oldu. Dominik Dinga'nın yaptırdığı penaltıyla geriye düştüler, eldeki en önemli yaratıcı oyunculardan Danilo'nun atılmasıyla skoru çeviremediler. Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Brezilyalı orta saha, Neman Grodno karşısında takımını yalnız bırakacak.

Neman Grodno ise lige bu sezon yükselen ve taraflı tarafsız herkes tarafından en zayıf halka olarak gösterilen Belshina'ya diş geçiremedi. İlk yarıdaki yoğun baskıları devreye girerken skoru getirdi ancak ikinci yarıda Leonid Kovel'e engel olamadılar ve 1 puana razı oldular.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında son 3 sezondur oynanan 6 lig maçının tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Bu 6 maçın 5'ini kazanan Dinamo Minsk, Neman Grodno'dan sadece 1 gol yedi!

- Bu sezon Dinamo Minsk'in içerde, Neman Grodno'nun deplasmanda oynadığı 2 lig maçı hem "2.5 ALT" bitti, hem de "KG YOK" olarak sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Belarus Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Dinamo Minsk galibiyeti! %36'lık kesim ev sahibinden hata beklemiyor. %7'lik kesim ise kuponlarına “KG VAR” tercihini eklemiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BURAK SARIASLAN'IN TERCİHİ...

Ligin en köklü ve belki de en meşhur takımı olan ev sahibi Dinamo Minsk, kabus gibi bir başlangıç yaptığı ligde kendine gelmek istiyor ama maçlarını takip edenler görmüştür işleri bir hayli zor. Son maçta da yarım saat boyunca 10 kişi mücadele etmeleri zaten tam oturmamış fiziksel güçlerini iyice aşağı çekti. Gol yollarındaki etkisizlikleri bu hafta da en büyük rakipleri olacak. "2.5 ALT" öneriyorum.



