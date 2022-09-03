Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ukrayna basınında yer alan habere göre en son Kaheem Parris'i kadrosuna katan Dinamo Kiev, Al-Taawon'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde bulunan golcü futbolcu Ze Luis'i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

Daha önce kariyerinde Braga, Spartak Moskova, Porto ve Lokomotiv Moskova formaları da giyen 31 yaşındaki futbolcu, en son Suudi Arabistan'da Al-Taawon'da mücadele ediyordu.

Al-Taawon'a transfer olmadan önce Lokomotiv Moskova'da sakatlıklarla mücadele eden tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 11 maçta görev yaparken 1 kez fileleri havalandırmıştı

Fenerbahçe'yi elediler

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda da Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelmiş ve oynana maçlar sonucu elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Dinamo Kiev ise Play-Off turunda Benfica'ya elenerek, Avrupa Ligi grup aşamasına katılmıştı. İki ekip, Avrupa Ligi B Grubu'nda yeniden eşleşti.



