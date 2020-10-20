Dinamo Kiev'in konuğu Juventus: Juventus'un en iyi 6 golü!
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda İtalyan ekibi Juventus, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e konuk oluyor. NSC Olimpiyskiy Stadı'nda bu akşam saat 19.55'te oynanacak mücadele öncesi Juventus'un geçtiğimiz sezon grup maçlarında Cristiano Ronaldo, Douglas Costa ve Gonzalo Higuain'le kaydettiği en iyi 6 golü sizler için derledik.
Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le deplasmanda karşılaşacak. Bu akşam saat 19.55'te oynanacak mücadele öncesi Juventus'un 2019/2020 sezonunda oynanan grup maçlarına vurmuş gollerini sizler için derledik.