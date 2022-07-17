Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in Polonyalı sağ beki Tomasz Kedziora, Sarı-Lacivertli ekip hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalara göre hazırlıklarını Polonya'da sürdüren Ukrayna ekibinin futbolcusu, Fenerbahçe maçına yüzde 100 hazırlanmaları gerektiğini belirterek, "Şu anki konumumuza gelince, koşullar muhtemelen daha önce antrenman yaptığımız yerden daha iyi. Polonya'da bunun gibi birçok yer var, eğitim ve iyileşme için tüm koşullar var. Formumuzun zirvesine yaklaştığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe maçına yüzde yüz hazırlanmalı ve bunu sahada göstermeliyiz." sözlerini dile getirdi.

Taraftarlara çağrı

Ayrıca taraftarlara mesaj gönderen Kedziora, "Sevgili taraftarlar, sizleri 20 Temmuz'da oynanacak Dynamo Kiev-Fenerbahçe maçına davet ediyoruz. En iyi oyunumuzu göstermek için elimizden geleni yapacağız. Tüm Polonyalıları ve Ukraynalıları stada davet ediyoruz, birlikte bir güç olduğumuzu göstereceğiz." dedi.

İlk maç Polonya'da

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak. Bu maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.



