Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in genç stoperi Oleksandr Syrota, Sarı-Lacivertli ekip hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalara göre 'Fenerbahçe maçı öncesi takımdaki atmosfer nasıl?' sorusuna Oleksandr Syrota, "İyi bir atmosfer var çünkü önümüzde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Bunun için özenle hazırlandık. Rakibi inceledik ve bence yüzde 100 hazır olacağız. Yine de, Ukrayna'da neler olduğunu düşünmemek çok zor. Ama şimdi Fenerbahçe maçına konsantre olmamız gerekiyor." sözleri ile cevap verdi.

"Zayıf yönlerini, güçlü yönlerini biliyoruz"

Fenerbahçe'yi analiz ettiklerine de değinen Ukraynalı futbolcu, "Rakibi tamamen inceliyoruz. Zayıf yönlerini, güçlü yönlerini ve nasıl oynadıklarını biliyoruz. Hâlâ birkaç günümüz var, ama sanırım şimdi iyi durumdayız. Ve iki gün içinde en iyi durumda olacağız - en azından öyle umuyorum." dedi.

İlk maç Polonya'da

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak. Bu maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.



