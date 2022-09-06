Dinamo Kiev’den iki transfer birden

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle ülke futbolu çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Fenerbahçe ’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi Dinamo Kiev, savaş nedeniyle transferde zorlandı. Ancak UEFA’ya kadrolar bildirilmeden hemen önce iki takviye yaptılar.

Mavi Beyazlılar, Rus ekibi Koper’in Jamaikalı kanat oyuncusu Kaheem Parris’i 1 milyon Euro’ya, Zorya’nın 10 numarası Vladyslav Kabaev’i ise 1.2 milyon Euro’ya kadroya kattı. Dinamo Kiev, iki yeni transferini de UEFA’ya bildirilen kadroya ekledi.