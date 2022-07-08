Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in yardımcı antrenörü Ognjen Vukojevych, Sarı-Lacivertli ekip hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dinamo Kiev'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre fiziksel ve taktisel olarak çok çalıştıklarını belirten Vukojevych, "Hem fiziksel hem de taktiksel olarak çok çalıştık, şimdi futbolcuların durumunun iyi olduğu görülüyor. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımız ilk maçta herkesin formda olmasının mümkün olacağını düşünüyorum. Şu anda bizim için en önemli maç bu maç. Rakibe bakarız, analiz ederiz ve yaklaşan karşılaşmaya iyi hazırlandığımızdan emin oluruz." dedi.

Milli maçların önemi

7 aydır resmi maç oynamadıklarının da altını çizen antrenör, "Yedi aydır resmi maç oynamammmıza rağmen çok şey kaybettiğimizi düşünmüyorum. Tabii ki bizi nasıl bir oyunun beklediğini çok iyi anlıyoruz ve bu konuda milli takımların bir avantajı var çünkü futbolcular resmi maçlar oynadılar." sözlerini dile getirdi.

"Fenerbahçe iyi bir takım"

Fenerbahçe'nin iyi ve organize bir takım olduğunu ayrıca Jorge Jesus'u da oldukça iyi tanıdıklarını belirten çalıştırıcı, "Fenerbahçe iyi bir takım, çok organize, daha önce yollarımızın kesiştiği hocalarını çok iyi tanıyoruz ve oyun felsefesini anlıyoruz. Bireysel olarak güçlü oyuncular var ama bence Dinamo hala daha güçlü, daha motive ve güzel bir oyun gösterecek. Umarım Polonya'da dolu bir stadyum olur ve taraftarlarımız bize güçlü bir destek sağlar. Bu kadar zor bir zamanda bizimle birlikte olmaya devam ettikleri için onlara minnettarım." ifadelerini kullandı.

İlk maç Polonya'da

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak. Bu maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.



