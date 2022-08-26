Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi’nde B Grubu’ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev'in Başkanı Igor Surkis, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turu sonrası yeniden karşı karşıya gelecekleri Sarı-Lacivertli ekip hakkında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi kura çekimi sonucunda eşleştikleri rakipleri hakkında konuşan Igor Surkis, Fenerbahçe'ye değinerek, "Çok güçlü rakipler. Sanki Şampiyonlar Ligi grubunda oynuyoruz Rennes bizim gibi son zamanlarda bu turnuvada oynayan, her sene kaliteli transferler yapan çok ciddi bir takım. Fenerbahçe konusunda ise genel olarak sessizim, her ay daha da güçleniyorlar. Eminim bizden intikam almak isteyeceklerdir, bu yüzden maçlar çok ilginç olacak. Beraberlikten çok memnun olmayabilirim, ancak oyuncularımız büyük rakiplere karşı oynarken kesinlikle daha deneyimli ve daha güçlü olacaklar." dedi.

Fenerbahçe'yi elediler

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda da Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelmiş ve oynana maçlar sonucu elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Dinamo Kiev ise Play-Off turunda Benfica'ya elenerek, Avrupa Ligi grup aşamasına katılmıştı.

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