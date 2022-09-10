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Dinamo Kiev'de Shaparenko ve Bushchan şoku yaşanıyor

Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçında sakatlanan Mykola Shaparenko ve Georgiy Bushchan'ın sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ukrayna ekibi, Shaparenko'nun 6 ay, Bushchan'ın ise 1 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

10 Eylül 2022, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Dinamo Kiev'de Shaparenko ve Bushchan şoku yaşanıyor

Ukrayna ekibi, Kadıköy’de sadece 3 puan kaybetmedi. Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından verdiği demeçte Fenerbahçe ’nin faullü oynadığını dile getirip, “İki oyuncum sakatlandı” demişti. Dinamo Kiev, dün sakat oyuncuların durumu hakkında açıklama yaptı.

68. dakikada kenara gelmek zorunda kalan orta saha oyuncusu Mykola Shaparenko’nun dizindeki sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Satalanmasına rağmen maça devam eden kaleci Bushchan’ın ise menisküsünde yırtıp tespit edildiği ve 1 ay forma giyemeyeceği açıklandı.


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