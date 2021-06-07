Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş 'ı lig şampiyonluklarına taşıyan aynı zamanda Türk Milli Takımı'nda da görev yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Dinamo Kiev ile sözleşmesini uzattı.

75 yaşındaki teknik direktör Ukrayna temsilcisinde 2023 yılına kadar görev yapacak. 2020 yılından beridir takımın başında bulunan Lucescu, mavi beyazlılarla 1 Ukrayna Ligi, 1 Ukrayna Kupası ve 1 Ukrayna Süper Kupası zaferleri yaşadı.