Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Ligi'nde Zorya Luhansk ile karşı karşıya geldi. Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev sahadan 3-2 mağlup ayrılırken, Zorya Luhansk 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maça etkili başlayan Zorya Luhansk, 8. dakikada Rusyn ve 36. dakikada Myshnov'un golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Dinamo Kiev 50. dakikada Vanat ile farkı 1'e indirse de 70. dakikada Vantukh'un kırmızı kart görmesi ile sahada 10 kişi kalan Zorya, 71. dakikada Brazhko'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi. 84. dakikada Buyalskiy farkı yeniden 1'e indirse de mağlubiyete engel olamadı.

3 puana hasret

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. mağlubiyetini alan Dinamo Kiev, henüz puanla tanışamadı. Oynadığı tüm maçları kazanmayı başaran Zorya ise 9 puanla ligin zirvesinde yer aldı.

İlgili Haberler Dinamo Kiev'in transferde hedefi Ze Luis



