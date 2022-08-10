Dinamo Kiev yine uzatmalarda kazandı ve play-off turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev, Avusturya'da Sturm Graz'ın konuğu oldu. Lucescu'nun öğrencileri bir önceki turda temsilcimiz Fenerbahçe 'yi uzatmalarda elemiş ve Sturm Graz ile eşleşmişti.

İlk maçta 1-0 kazanarak rövanşa avantajlı çıkan Ukrayna ekibi, Rasmus Winther Hojlund'un attığı golle deplasmanda 1-0 geriye düştü. Maçın normal süresinde başka gol olmayınca mücadelenin 90 dakikası 1-0'lık Sturm Graz üstünlüğüyle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

97. dakikada Kostiantyn Vivcharenko'nun golüyle skoru 1-1'e getiren Lucescu'nun öğrencileri tur avantajını kendi lehine çevirdi. 105. dakikada Sturm Graz, Manprit Sarkaria'nın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. 112. dakikada Ukrayna ekibinin yıldız ismi Viktor Tsygankov sahneye çıktı ve attığı golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Bu skor Dinamo Kiev'i bir üst tura taşıdı ve yine uzatmalar sonucunda mutlu sona ulaşan taraf olmayı başardılar.











