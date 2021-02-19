Dinamo Kiev taraftarının Lucescu tepkisi sürüyor

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, sahasında ağırladığı Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. -9 derecede başlayan maç sırasında bir grup Dinamo Kiev taraftarı, hem Mircea Lucescu'ya hem de kulübün sahiplerine tepkilerini ortaya koydular.

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Daha önce Lucescu'nun göreve gelmesiyle birlikte stadyum yakınlarında protesto gösterisi düzenlemiş, Shakhtar'ın eski hocası Lucescu takımın başında olduğu sürece desteklemeyeceklerini açıklayan taraftar grupları; bu kez de Brugge karşılaşmasında pankart ile tepkilerini ortaya koydular. "Defol Lucescu" yazan bir pankart dikkat çekti.

Ayrıca takımın sahibi Ihor Surkis ve kardeşi Hryhoriy Surkis'e de tepkiler vardı. Başkan, "Dinamo'nun utancı" pankartıyla karşı karşıya kaldı.