Fenerbahçe engelini aşan Dinamo Kiev, Polonya'da Sturm Graz ile Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası geçen sezonun yarısında ligleri durdurulan Dinamo Kiev, ikinci ilan edilmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan itibaren iştirak etme hakkı kazanmıştı. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de, uzatma sonunda 2-1 yenip adlarını 3. eleme turuna yazdırdılar; sert ve agresif futbolları sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekti. Savunmanın önemli parçası 2002 doğumlu Ilya Zabarnyi, Sturm Graz maçı öncesinde; "Rakip disiplinli, eforlu oynuyor ama biz, ülkemiz için savaşacağız ve en iyi sonuçla sahadan ayrılacağız..." açıklamasında bulundu. Fenerbahçe eşleşmesinde kaleci Georgiy Bushchan kurtarışlarıyla turu getiren isimlerden biri olmuştu. Sol bekte Vladyslav Dubinchal, orta alanda Mykola Shaparenko göze batan diğer oyunculardı...

Geçen sezon Avusturya Bundesliga'da RB Slazburg'un arkasında kalıp ikinci olan Sturm Graz, orta alandan Andreas Kuen ve Lukas Jager'i kaybetti ancak, Tomi Horvat be Vesel Demaku takviyeleri yaptı. Sol bek Amadou Dante'nin rotasyonuna Venezia'dan David Schnegg eklendi. Geçtiğimiz yıl 40 resmi maça 40 gol katkısı (19 gol - 21 asist) sığdıran tecrübeli golcü Jakob Jantscher, yeni sezonun ilk resmi maçında sakatlandı. Gözler Rasmus Höjlund ve Manprit Sarkaria'nın üzerinde olacak. 2003'lü Höjlund bu sezon 3 resmi maçta 6 gol katkısı (4 gol - 2 asist) yapıp beklentileri çoktan karşılamış durumda... Geçen sezonu 17 gol - 7 asistle kapatan Sarkaria ise kupada zayıf Röthis karşısında 2 gol - 2 asistle oynamıştı. Ligin açılış maçında Wolfsberger'i de boş geçmedi. TD Christian Ilzer, onun yaratıcılığına çok güveniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Dinamo Kiev'in Avrupa kupalarında oynadığı son 12 maçın 10'u "2.5 ALT" bitti. (12 maç - 21 gol)

- Sturm Graz, Avrupa kupalarında oynadığı son 16 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. (3 beraberlik - 10 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Dinamo Kiev kazanır" oldu! %61'lik kesim Fenerbahçe'yi eleyen Ukrayna temsilcisinden Sturm Graz eşleşmesinin ilk ayağında da galibiyet bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN TONGO’NUN YORUMU

Geçtiğimiz turda temsilcimiz Fenerbahçe’yi eleyen Dinamo Kiev, Sturm Graz ile eşleşti. Bu eşleşmenin favorisi Ukrayna temsilcisi. İlk maçta avantajlı skor alırlar.