UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında Dinamo Kiev'le kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak olan, hatta bir nevi Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelenin rövanşı olarak lanse edilen dev maçta tribünler tamamen dolacak.

Sarı-Lacivertliler de mücadele öncesinde taraftarlarına çağrıda bulundu

UEFA'dan ceza alınmaması için hassas olmaları gerektiğinin altını çizen Kanarya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘Sahne Bizim, Saldır Fenerbahçe, Taraftarın Arkanda’ diyerek başladığımız 2022-2023 futbol sezonunda, hedefleri doğrultusunda ilerleyen Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki macerası başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi B Grubunun ilk haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i, evimizde konuk edeceğimiz karşılaşma öncesinde Büyük Fenerbahçe taraftarımıza hıncahınç dolduracağı tribünlerimizde, 90 dakika boyunca vereceği desteğin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

‘Tam destek’ çağrısında bulunduğumuz taraftarlarımızın, UEFA’nın belirlediği kurallara uyma zorunluluğunu da yineliyoruz. Taraftarlarımızdan bu noktada merdiven boşlukları benzeri gibi dikkat çeken hususlarda dikkatli olmalarını önemli rica ediyoruz.

Büyük taraftarımızın eşsiz desteğini arkamıza aldığımız ve bu destekle sergilediğimiz futbol resitalinin adına ‘Fenerbahçe’ dediğimiz bu sezon, Avrupa Ligi’nde de hedeflerimize bir ve bütün olarak yürümek için şimdi ilk 90 dakika!

Not: Stadımızın kapıları yoğunluk yaşanmaması için saat 16.45 itibariyle taraftarlarımızın girişlerine açılmış olacaktır."