Dinamo Kiev - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde 1. hafta maçları öncesi heyecan dorukta. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, bugün ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Günün dikkat çeken maçında Dinamo Kiev'le Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus karşılaşacak. Peki, Dinamo Kiev - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...
Merih Demiral'ın formasını giydiğ Juventus Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu ilk maçında deplasmanda Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Juventus'ta Ronaldo koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Torino'da karantinada kalıyor. Bu nedenle bu önemli maçta forma giyemeyecek. Juventus deplasmanda kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne önemli bir başlanıç yapmak istiyor. Lucescu ise dev rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Dinamo Kiev - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?
NSC Olimpiyskiy Stadı'nda oynanacak ve saat 19:55'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Dinamo Kiev - Juventus muhtemel 11'ler...
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev, Buyalskiy, Sydorchuk, Pena, Rodrigues, Shaparenko, Supriaga
Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Frabotta, Chiesa, Kulusevski
Şampiyonlar Ligi 1. hafta maç programı...
Salı:
19.55 Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika)
19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya)
22.00 Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
22.00 Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)
22.00 Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir
21 Ekim Çarşamba:
19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)
22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya)