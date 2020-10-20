Merih Demiral'ın formasını giydiğ Juventus Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu ilk maçında deplasmanda Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Juventus'ta Ronaldo koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Torino'da karantinada kalıyor. Bu nedenle bu önemli maçta forma giyemeyecek. Juventus deplasmanda kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne önemli bir başlanıç yapmak istiyor. Lucescu ise dev rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Dinamo Kiev - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NSC Olimpiyskiy Stadı'nda oynanacak ve saat 19:55'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Dinamo Kiev - Juventus muhtemel 11'ler...

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev, Buyalskiy, Sydorchuk, Pena, Rodrigues, Shaparenko, Supriaga

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Frabotta, Chiesa, Kulusevski

Şampiyonlar Ligi 1. hafta maç programı...

Salı:

19.55 Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika)

19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya)

22.00 Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

22.00 Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir

21 Ekim Çarşamba:

19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)

22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya)