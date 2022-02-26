Rusya'nın Ukrayna'ya olan müdahalesi sürerken başkent Kiev, hedef nokta haline gelmiş durumda. Dinamo Kiev'in Uruguaylı oyuncusu Carlos de Pena da içinde bulundukları zorlu duruma ilişkin sosyal medyada açıklamalar yaptı ve yardım talebinde bulundu.





Destek mesajları için teşekkür ettiğini ama yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten De Pena, "Mesajlar ve pozitif enerji için çok teşekkür ederim. Ama gerçek şu ki çok yorulduk. Yiyecek ve su tükeniyor. Kiev'den çıkamıyoruz. Sınıra ulaşmanın bir yolunu bulmuş değiliz. Lütfen, yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.





İlk dönemde Donbass müdahalesi gündeme geldiğinde Quiero Futbol'a savaş ihtimaline ilişkin açıklamalar yapan Carlos de Pena, böyle bir durumda ailesini düşünerek ülkeyi terk edeceğini belirtmişti:

"Savaş başlarsa gideceğim ve geri dönmeyeceğim. Güvenliğim, ailem her şeyin önünde. Bir sözleşmem var ama çok daha öncelikli şeyler de var. Ukrayna'dayım ve bu ülkeye çok saygı duyuyorum ama bir şey olursa giderim. Tereddüt etmeden bunu yaparım. Aynı şey 2014'te Metalist'te oynayan Papu Gomez'e de oldu. Havaalanında takımı arayarak ayrılacağını söyledi. Mantıklı olan reaksiyon budur. Burası benim ülkem olsaydı farklı davranırdım ama yurt dışındayım. Ben Uruguaylıyım ve Ukrayna ile Rusya arasındaki sorunlara karışmak istemiyorum"