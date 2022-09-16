Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde, Fenerbahçe 'yi kupanın dışına iten ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Sarı-Lacivertliler'in grubuna düşen ve temsilcimize 2-1 kaybeden Dinamo Kiev'den flaş operasyon... Rus ekibinin, Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus'un gelecek planları arasında yer almayan Serdar Dursun'u istediği ve bu doğrultuda düğmeye bastığı iddia edildi.

Yönetim kararı Serdar'a bıraktı

Sport Analytic'in haberine göre; Mavi-Beyazlılar, 30 yaşındaki forveti renklerine bağlamak için girişimlere başladı, yönetimle teması kurdu. Fenerbahçe cephesi transfer kararını tecrübeli oyuncuya bıraksa da Serdar Dursun'un Ukrayna'ya transfer olmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Savaş nedeniyle soğuk

Haberde, Kiev ekibinin bu transfer için ısrarcı olsa da milli oyuncunun düşüncesi nedeniyle Kiev ekibine katılmasının düşük bir ihtimal olduğuna yer verildi. Serdar'ın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle bu transfere soğuk baktığı öngörülüyor.

Kral olarak geldi, 15 tane attı

Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla gol krallığı yaşamasının ardından geçen sezon Fenerbahçe'ye imza atan, rotasyon oyuncusu olmasına rağmen 15 kez rakip fileleri sarsan Serdar Dursun etkileyici bir performans sergilemişti. Tecrübeli forvet oyun içindeki katkısından çok skor katkısıyla öne çıkarken, A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Yeni sezondan da çok umutlu olan Serdar, Jorge Jesus'un takımın başına gelişiyle hayal kırıklığına uğradı.

Westerlo transferi olmadı

Portekizli hocayla geldiği ilk günden bu yana yıldızı barışmayan deneyimli oyuncu, Jesus'un sisteminde bir türlü yer bulamadı. Tecrübeli çalıştırıcı da Serdar'a oyun sisteminde kendisine pek yer olmadığını belirtti, transferin son günleri de başarılı futbolcu için hareketli geçti. Bu sezon Muhammed Gümüşkaya, Ravil Tagir ve Halil Akbunar'ı kadrosuna katan Belçika ekibi Westerlo, 30 yaşındaki oyuncuyu istedi, transfer gerçekleşmedi.

Adana Demirspor'a gitmedi

Ardından özellikle son iki gün Fenerbahçe, Adana Demirspor'la Tayyip Talha Sanuç için görüştü, transferde takasta Serdar Dursun'un ismi çok ciddi şekilde anıldı. Mavi Şimşekler, yıldız oyuncuyu istese de 1.90'lık dev forvet, Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti. Ardından Tayyip Talha da Beşiktaş 'ın yolunu tuttu. Öte yandan Almanya'dan birkaç takımın, Serdar Dursun için bir ilgisi vardı fakat o dönemler de transfer gerçekleşmemişti.



