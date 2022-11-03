Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'le karşılaşıyor. Temsilcimizde tek hedef; kazanmak ve grubu lider tamamlamak. Sarı-Lacivertliler, bu akşam Avrupa Kupaları’nda 252. kez ülkemizi temsil edecek. Daha önce 93 defa sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına 94. zaferi için çıkacak. Temsilcimizin ayrıca Avrupa’da 55 beraberliği ve 103 yenilgisi bulunuyor. Kanarya, 251 maçta fileleri toplam 323 kez havalandırırken, kalesinde 365 gol gördü.

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Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda bu akşam oynanacak Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını Hırvat hakem Duje Strukan yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Garmash, Sydorchuk, Tsygankov, Buyalsky, Kabaiev, Vanat

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, Lincoln, İrfan Can, Batshuayi (Emre Mor), Valencia

Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar?

Fenerbahçe ile Rennes arasındaki ikili averajda eşitlik var. Her iki mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Bu nedenle, her iki takım da maçlarını kazanır ve puan eşitliği oluşursa, genel averaja bakılacak. Te msilcimiz şu anda 4 averajda, Rennes ise 3... Averaj da eşit olması halinde atılan gole bakılacak. Fenerbahçe şimdilik bu konuda da önde. Örneğin bu akşam Fenerbahçe 1-0, Rennes ise 2-0 kazanırsa tüm alanlarda eşitlik söz konusu olacak. Bu durumda UEFA denkliği bozmak için sırasıyla deplasmanda atılan gole (Fenerbahçe 4 attı ama bu akşam deplasmanda. Rennes 6 gol attı ama son maç evinde), alınan galibiyet sayısına (eşit), deplasmanda alınan galibiyet sayısına (Fenerbahçe kazanırsa eşit olacak), disiplin puanına bakıyor. Son çare olarak ise UEFA kat sayısı devreye giriyor. İş son seçeneğe kalırsa, Fransa’nın ülke puanı bizden yüksek olduğu için Rennes lider olacak.

Lucescu, Fenerbahçe mücadelesine büyük önem veriyor

Dinamo Kiev, B Grubu’nda 1. torbadan girmişti. Ancak ilk 4 maçta sıfır çeken Ukrayna ekibi, AEK Larnaka deplasmanında ilk puanını berabere kalarak aldı. Buna rağmen grubu sonuncu bitirmekten kurtulamadı. Ancak Mircea Lucescu, bu akşamki Fenerbahçe mücadelesine büyük önem veriyor. Luce, bu sezon Sarı-Lacivertliler ile oynadığı 3 maçtan sonra da polemik yaratan açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2-1 kaybettikleri Kadıköy’deki mücadeleden sonra Fenerbahçe’nin sert futbolundan yakınarak, “Maç boğa güreşi gibiydi. Fenerbahçeli oyuncular ilk dakikalarda kendilerini yere atıyorlardı. Sonra da agresif davranmaya başladılar. Sharapenko ve Bushchan ameliyat olacaklar” demişti. Lucescu, son yaptığı açıklamada ise Fenerbahçe karşısında, grubun en kaliteli takımı olduklarını göstereceklerini öne sürdü.

6 eksikleri var

Lucescu, kötü gidişat sonrası son dönemde genç oyunculara daha çok şans verdi. Ancak bu akşam deneyimli oyuncularıyla sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe maçında sakatlandıktan sonra bir daha kaleyi koruyamayan kaleci Bushchan, ligdeki son H.K.Rih mücadelesinde kadroya girmişti. Milli file bekçisinin bu akşam eldivenleri giyme ihtimali yüksek. Ancak yedek kaleci Boyko’nun yanı sıra sol bek Dubinchak, orta saha oyuncusu Shaparenko ve forvet Supryaga oynayamayacak. Bu sezonki tek yabancı transfer Lonwijk ile forvet Kulach ise UEFA kadrosunda yer almadığı için görev yapamayacak.

Rennes fark için oynayacak

Fransız ekibi için Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçip sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmak şok etkisi yaratmıştı. Büyük bir avantajı tepen Kırmızı- Siyahlılar, gruptaki son maçını taraftarı önünde AEK Larnaka karşısında oynayacak. Rennes, sadece kazanmak için değil, averaj üstünlüğünü eline geçirmek adına farklı galibiyet için sahaya çıkacak.

Jorge Jesus’la uçuşa geçtiler

İsmail Kartal’ın geçen sezonun ikinci yarısındaki performansı büyük beğeni toplamıştı. Yönetim buna rağmen zor bir karara imza attı, Kartal’la yollar ayrıldı, takım Jorge Jesus’a emanet edildi. Kariyeri başarılarla dolu olan Portekizli teknik adam, kısa sürede oyun felsefesini takımına aşıladı. Her geçen hafta birçok futbolcunun performansı yukarıya çıktı. Gelinen noktada Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa Ligi’nde zirvede. Tecrübeli teknik adam, bazı oyunculara ise adeta sihirli değnekle dokundu.

Şimdiden egale ettiler

İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe kariyeri, golleri, asistleri ya da performansıyla değil yaşadığı sakatlıklarla ön plana çıkmıştı. Ancak 27 yaşındaki oyuncu, Jesus yönetiminde adeta yeniden doğdu. İrfan’ın kariyerinde en golcü olduğu sezonlardaki gol sayısı 6’yı geçmemişti. Milli yıldız, bu sezon henüz 16. resmi maçında 6. gol sevincini yaşadı! Enner Valencia ise geçen sezonun ardından gözden çıkartılmış, yönetim satış listesine koymuştu. Jesus’un gelişiyle her şey değişti, Ekvadorlu yıldız takımda kaldı ve adeta gol makinesine dönüştü. 32 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe’deki ilk iki sezonunda da 13’er kez ağları sarsmıştı. Valencia da daha şimdiden bu gol sayısına ulaştı.

Batshuayi yeniden doğdu

Ve Michy Batshuayi... Standard Liege altyapısından yetişen, kısa sürede Avrupa’nın devleri tarafından takibe alınan Belçikalı forvet önce Marsilya’ya, ardından Chelsea’ye transfer oldu. Ancak İngiliz ekibinde bir türlü kalıcı olamadı, sürekli kiralandı. Tam 4 farklı takıma gönderilen, geçen sezonu Beşiktaş ’ta geçiren Batshuayi için devamlı başka ekiplere gitmek, gelişiminin sekteye uğramasına neden oldu. Bu nedenle Fenerbahçe’nin transferini açıklaması, tartışma yaratmıştı. Ancak Jorge Jesus’un Batshuayi’de neden ısrar ettiği kısa sürede ortaya çıktı. 29 yaşındaki forvet de 11. maçında 8. golüne ulaştı. Adeta yeniden doğan Batshuayi ayrıca tam 5 yıl sonra ilk kez İstanbulspor karşısında hat-trick yaptı.

Dünya Kupası piyangosu

Belçika Milli Takımı’nın teknik patronu Roberto Martinez, önemli forvetlere sahip. Buna rağmen formunun düşük olduğu dönemde bile Michy Batshuayi’den vazgeçmedi. 29 yaşındaki forvete genelde şans verdi. Ancak son yıllarda Belçika’nın 1 numaralı golcüsü Romelu Lukaku oldu. İnter forması giyen yıldız forvet, Dünya Kupası’nda Belçika’nın en önemli kozlarından biri olacaktı. 29 yaşındaki oyuncunun hamstring sakatlığından bir türlü kurtulamaması, planları bozdu. İtalyan medyasına göre Lukaku’nun Dünya Kupası’nda oynama şansı yok. Bu durumda, Dünya Kupası’nın favorileri arasında gösterilen Belçika’nın 1 numaralı forveti Michy Batshuayi olacak.