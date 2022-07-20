Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşıyor. Jorge Jesus yönetiminde ilk resmi maçına çıkan Kanarya, rövanş öncesi avantajlı bir skor almaktan başka bir şey düşünmüyor. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren, hazırlık maçlarında 1 beraberlik, 5 galibiyet alan Sarı Lacivertliler'in UEFA'ya gönderdiği listede 9 isim yer almıyor. Kanarya'da transfer görüşmeleri süren Güney Koreli stoper Kim Min Jae, yeni transfer Tiago Çukur ile sakatlığı bulunam Nazım Sangare'nin dışında kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker, kadroda bulunmuyor.





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Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakika beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar anbean haberimizde ve fanatik.com.tr'de olacak.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, Rossi, Joshua King, Valencia

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Dinamo Kiev, Fenerbahçe ile 20 Temmuz’da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçının biletlerini satışa çıkarttı. Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadı’ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları 40 Zloti (145 TL) ila 150 Zloti (545 TL) (Zloti, Polonya’nın para birimi) arasında değişiyor. Maça ev sahipliği yapacak olan Miejski Stadı’nın kapasitesi 18 bin 29 kişi.

Jorge Jesus: Onları şaşırtabileceğimizi düşünüyorum

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başındaki ilk resmi maçına bugün Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk ayak mücadelesinde Dinamo Kiev karşısında çıkacak. Portekizli teknik adam karşılaşmadan önce katıldığı basın toplantısında konuştu. "Dünya Fenerbahçeliler gününü kutluyorum. Bu kulübün tarihi büyük" diyen 67 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'de bir çok oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamadığını, bunun Kiev için bir avantaj olabileceğini belirtti. Jesus, "Ne kadar istekli olduğumuzu gösterirsek onları şaşırtabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

'İki takım da aynı seviyede'

Çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Geçen sene onlara karşı oynamıştık, (Ukrayna'daki maç 0-0 bitti, Benfica sahasında 2-0 kazandı). O maça ait her şeyi hâlâ saklıyoruz. Bizim için çok sürpriz bir şey olacağını sanmıyorum. Umarım yine kazanan ben olurum. Lucescu yabancı teknik direktörler arasında bir sembol. Gittiği her takımda kalitesini gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla tecrübesi var, benim gibi. İki takımı da aşağı yukarı aynı seviyede görüyorum. 4-5 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Pozitif düşünceye sahip bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Rakibin ise 4-5 yıldır birlikte oynadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Attila Szalai: Rakibimizi iyi biliyoruz

Jesus ile birlikte basın toplantısına katılan Attila Szalai şunları söyledi: Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. Maça hazırız. Teknik heyetimiz rakibimizi bize en iyi şekilde anlattı. Onlardan neler beklememiz gerektiğini, iyi ve kötü yönlerini söylediler. Rakibimizi iyi biliyoruz."

Altay Bayındır: Artık tüm sorumluluk biz oyuncularda

Kanarya'nın kaptanı ve kalecisi Altay Bayındır, Dinamo Kiev maçı öncesi yaptığı açıklamada, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti. Altay, "Dinamo Kiev çok önemli bir takım. İyi bir sonuç almayı umut ediyoruz. Geçen sezonun ikinci yarısında önemli bir çıkış yakaladık. Yeni dönemde başlangıcı da iyi yapmayı hedefliyoruz. Artık tüm sorumluluk biz oyuncularda. Yeni hocamızla çok iyi bir atmosfer oluşturduk. Bir bütünlük yarattık. Umarım tüm turları geçerek, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırız" dedi.