Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası geçen sezonun yarısında ligleri durdurulan Dinamo Kiev, 22 Ocak ile 15 Temmuz arasında tam 28 adet hazırlık maçı yaptı. "Barış için maç" sloganıyla dünyanın çeşitli ülkelerine konuk oldular; ülkemize de gelip Galatasaray 'la dostluk maçı yaptılar. UEFA'ya bildirdikleri 21 kişilik listede sadece 2 isim Ukrayna dışında; Tomasz Kedziora ve Benjamin Verbic... TD Mircea Lucescu; "Ukrayna'da olanları unutup sahaya odaklanmamız gerekiyor..." dedi. Sağ bekte Fenerbahçe 'nin yakından tanıdığı Oleksandr Karavaev oynuyor. Kalede bir dönem Beşiktaş forması giyen Denys Boyko'yu görebiliriz. Viktor Tsygankov, Vitaly Buyalskyy ve Denys Garmash orta alandan gole yakın olan isimler...

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI İDDAA ORANLARI!

Fenerbahçe ise geçen sezon Trabzonspor'un arkasında sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. İsmail Kartal yerine Jorge Jesus'la yeni sezona giren sarı-lacivertli ekip, kadrosuna 5 önemli takviye yaptı... Orta alanın savunma tarafına Willian Arao eklendi. Hücum bölgesine Lincoln Henrique, Emre Mor, Bruma ve Joshua King alındı. Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal'la 4-2-3-1 oynuyorlardı, Jorge Jesus hazırlık maçlarından 4-1-3-2 tercih etti. Savunmanın önünde uzun vadede Willian Arao'nun oynaması bekleniyor ancak takıma geç katıldığı için Dinamo Kiev karşısında İsmail Yüksek'i ilk 11'de izleyeceğiz gibi duruyor. Hücumun bir kanadında İrfan Can Kahveci, diğerinde Lincoln Henrique olacak. Ortalarında savunma-hücum geçişini Miha Zajc sağlayacak. En ileride Enner Valencia, yardımcı forvet olarak Diego Rossi forma giyecek. Mergim Berisha sakatlığı nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. Emre Mor, Bruma ve Joshua King gibi yeni transferlerin yanı sıra Arda Güler, Serdar Dursun gibi isimler de kenarda skoru değiştirmek adına şans bekleyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Mircea Lucescu ile Jorge Jesus geçen sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda karşı karşıya geldi. Grubun ilk maçı Ukrayna'da 0-0 bitmiş, son hafta Portekiz'de 2-0 Benfica kazanmıştı.

- Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı son 10 deplasman maçının sadece 2'sini kazanabildi. (2 beraberlik - 6 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %30'luk kesim Jorge Jesus önderliğindeki sarı-lacivertlilerin Polonya'dan galibiyetle döneceğini düşünüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve zorlu eşleşmenin ilk ayağında en az 3 gol çıkmasını bekliyor.