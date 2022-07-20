Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi arenasında çıkıyor... Sarı-Lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Mircea Lucescu’lu Dinamo Kiev’le kozlarını paylaşacak. Hedef; Polonya’dan iyi bir skorla dönüp, 27 Temmuz’daki rövanş için avantajı kapmak. Çift maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turda rövanş 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakika beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar anbean haberimizde ve fanatik.com.tr'de olacak.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, Rossi, Joshua King, Valencia

Jorge Jesus, sezonun ilk resmi sınavını verecek

Fenerbahçe'ye, özlediği Süper Lig şampiyonluğu ve Devler Ligi'nde gruplara kalma hedefini gerçekleştirmek için gelen teknik direktör Jorge Jesus, sezonun ilk resmi sınavını bu akşam verecek. Jesus, Sarı-Lacivertliler'le birlikte Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak. Kiev temsilcisi karşısında tüm hazırlıklarını yapan Jesus, "İyi başlamak ve iyi devam etmek çok önemli. Rakibimiz, Avrupa'da deneyimli bir isim. Her ne kadar zor bir dönem geçirseler de en az bizim kadar kazanmak isteyecekler. Artık hedefe kilitlenme zamanı. İyi bir oyun ve skorla hedefimiz, 27 Temmuz'da evimizdeki rövanşa avantajlı gitmek olacak" yorumunu yaptı.

Pelkas'ın yerine Tisserand

Portekizli hoca, ilk maçtan 24 saat önce herhangi bir sakatlık durumunda maksimum 2 oyuncu değiştirme hakkını 1 isimden yana kullandı. Listede yer alan ama hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile Mergim Berisha, Polonya'daki mücadelenin kadrosuna alınmadı. UEFA'ya bildirilen son listede Jesus, stoperde Szalai ve Serdar Aziz'in kalması sebebiyle, Dimitris Pelkas’ın yerine Marcel Tisserand’ı kadroya yazdırdı. Ayrıca listede yer bulamayan Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya götürülmedi.

Miejski Stadı ev sahipliği yapacak

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile Fenerbahçe'nin ilk karşılaşmasına, Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı ev sahipliği yapacak. 18 bin kişilik stadı, ülkede LKS Lodz Kulübü kullanıyor. Ukrayna Milli Takımı'nın, geçtiğimiz haziran ayı içerisindeki Uluslar Ligi mücadelesine de ev sahipliği yapan Miejski'deki maç öncesi konuşan Ukrayna ekibinin kaptanı Oleksandr Syrota, Polonya’da yaşayan Ukraynalılar'ın tribünlerden kendilerine tam destek vereceklerini söyledi.

Avrupa Kupaları'ndaki 241. mücadele

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 241. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 240 maçta 87 galibiyet, 51 beraberlik, 102 mağlubiyet alan temsilcimiz, 301 gol atıp, 354 gol yedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33. maçını oynayacak Sarı Lacivertliler, 32 karşılaşmada 12 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşarken; rakip fileleri 47 kez havalandırıp, kalesinde 37 gol gördü.

Jorge Jesus: Onları şaşırtabileceğimizi düşünüyorum

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başındaki ilk resmi maçına bugün Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk ayak mücadelesinde Dinamo Kiev karşısında çıkacak. Portekizli teknik adam karşılaşmadan önce katıldığı basın toplantısında konuştu. "Dünya Fenerbahçeliler gününü kutluyorum. Bu kulübün tarihi büyük" diyen 67 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'de bir çok oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamadığını, bunun Kiev için bir avantaj olabileceğini belirtti. Jesus, "Ne kadar istekli olduğumuzu gösterirsek onları şaşırtabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

'İki takım da aynı seviyede'

Çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Geçen sene onlara karşı oynamıştık, (Ukrayna'daki maç 0-0 bitti, Benfica sahasında 2-0 kazandı). O maça ait her şeyi hâlâ saklıyoruz. Bizim için çok sürpriz bir şey olacağını sanmıyorum. Umarım yine kazanan ben olurum. Lucescu yabancı teknik direktörler arasında bir sembol. Gittiği her takımda kalitesini gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla tecrübesi var, benim gibi. İki takımı da aşağı yukarı aynı seviyede görüyorum. 4-5 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Pozitif düşünceye sahip bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Rakibin ise 4-5 yıldır birlikte oynadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu bu kez rakip

Rusya'nın işgali sonrası futbolun oynanamadığı Ukrayna'da Dinamo Kiev, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını ilk mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Polonya'da gerçekleştirdi. Galatasaray , Beşiktaş ve A Milli Takımlarımız'da da görev alan Ukrayna ekibinin hocası Mircea Lucescu dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukraynalı bir çok insanın Polonya'da yaşaması nedeniyle maçı oynamak için Lodz kentini seçtiklerini belirten 76 yaşındaki teknik adam şunları söyledi:

'Jesus'u iyi tanıyorum'

"Jorge Jesus'u çok iyi tanıyorum, onun da beni bildiğini biliyorum. Fenerbahçe çok iyi takım. Önemli futbolcuları var. İyi transferler yaptılar, bizim de iyi bir takımımız var. Ukrayna'da olanları unutup sahaya odaklanmamız gerekiyor. Kiev ile kazanmaya odaklıyım. Türkiye'de uzun yıllar çalıştım. Oradaki insanlar beni seviyor, ben de onları çok seviyorum. Oraya gideceğim için heyecanlıyım."