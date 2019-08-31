Dinamo Kiev cephesinden Miha Zajc açıklaması!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc'ın adı, uzun bir süredir Dinamo Kiev'le transfer dedikodularına karışıyordu. Söz konusu iddialarla ilgili olarak Ukrayna kulübüne ait televizyon kanalından flaş bir açıklama geldi.

Kanalın çalışanlarından Andrey Shakhov, kendisine ait Facebook hesabından paylaştığı haberde "Miha Zajc, Dinamo Kiev'de forma giymeyecek. Böyle bir şey olamaz. Bu tip dedikodular, her zamanki menajer oyunları." ifadelerini kullandı. 10 numara mevkiinde forma giyen oyuncunun Sarı Lacivertliler'de 2023 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler