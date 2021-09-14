Dinamo Kiev-Benfica Şampiyonlar Ligi CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Dinamo Kiev ile Benfica, 3 puan için kozlarını paylaşıyor. İki takım da dev arenaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. E Grubu'nun diğer maçında ise Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

Dinamo Kiev-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Dinamo Kiev-Benfica maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve dijital içerik platformu Exxen’den naklen yayınlanacak. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği dev maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Dinamo Kiev-Benfica ilk 11'ler:

Dinamo Kiev: Boyko, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko, Kedziora, Sydorchuk, Shaparenko, De Pena, Tsygankov, Buyalskiy, Shkurin

Benfica: Vlachodimos, Vertonghen, Otamendi, Gilberto, Morato, Weigl, Grimaldo, Joao Mario, Everton, Rafa Silva, Yaremchuk





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İlk yarı golsüz sona erdi.





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

19.45 Young Boys (İsviçre) 2-1 Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) 1-1 Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya) (Exxen)

Yarın:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)